籃網戰魔術放手一搏 首節打平

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美NBA籃網今晚主場對戰奧蘭多魔術隊，東區兩墊底隊伍交手，儘管無緣季後賽，但都輸不起，需要放手一搏。首節兩隊互有輸贏，形成拉鋸，以33：33打平。

籃網第1節前3分鐘打得混亂，沒有隊形，感覺有些急躁。總教練艾特金森（Kenny Atkinson）叫暫停後，後衛雷維特（Caris LeVert）及中鋒羅培茲（Brook Lopez）等連下兩記3分線，縮小落後比數，首節結束前還一度領先，最後以33：33打平。

林書豪下場逾8分鐘，3分線投3中1，拿下3分，有1次籃板、5助攻、1記火鍋，表現不俗，依舊是球隊發動中樞。

隨著球季接近尾聲，籃網近來士氣不錯。從去年12月28日到今年2月25日的27場賽事中只贏了1場，但從3月迄今，籃網在17場比賽贏了7場，向球迷展現整體進步能量。

面對倒吃甘蔗情形，艾特金森指出，「這對球隊進入暑假是很好的事，顯示正向能量」。「在美職籃必須讓球員感到些許成功，如果持續不振，就會愈來愈難。」1060402

(中央社)