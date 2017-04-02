NBA》入選名人堂 麥格瑞迪：沒想過這麼快

前火箭球星麥格瑞迪獲選進入2017年籃球名人堂。(美聯社資料照)

前火箭球星「T-Mac」麥格瑞迪終獲人生最重要成就！美國籃球名人堂2日官方宣布，麥格瑞迪順利獲選進入2017年名人堂，正式頒佈儀式將於9月8日進行，麥格瑞迪說：「我之前從未想過職業生涯這個時刻會來得如此之快。」

「先生女士們，這一刻終於發生，名人堂正式宣布了，我不用再等了，也不用失眠了，我終於接到名人堂打來的電話，」生涯打過15個球季的麥格瑞迪表示，「我一直在等這通電話，我終於等到了，他們告訴我被選中了。」

麥格瑞迪生涯效力過暴龍、魔術、火箭、尼克、活塞、老鷹、馬刺等隊，場均19.6分、5.6籃板及4.4助攻，7次獲選全明星球員，2次拿下得分王，2度入選年度第一隊，更在2012-13年球季打過中國大陸CBA的青島雙星隊。

在麥格瑞迪生涯最耀眼的時刻，仍是他與姚明在火箭組成「姚麥連線」的時期，更在2004年12月9日火箭出戰馬刺比賽中，完成最後35秒獨拿13分，幫助火箭逆轉勝的驚人戲碼，到現在仍被不少球迷津津樂道。

除了麥格瑞迪，入選2017年籃球名人堂的還有克里斯韋伯、提姆哈達威、麥金尼斯等球星，以及前火箭總教練湯加諾維奇、前公牛總管與公牛王朝創造者克勞斯(剛在上月底過世)、哈林籃球隊老闆曼尼傑克生等人。

(中時電子報)