MLB》陳偉殷春訓最後一戰 投3局無關勝敗

馬林魚陳偉殷熱身賽最後一場先發。(美聯社資料照)

馬林魚2日出戰老虎隊，這是陳偉殷春訓最後一場先發，他首局就因連續安打與高飛犧牲打失掉1分。馬林魚3局下由鈴木一朗安打開路，成功追平比數。馬林魚第4局換上另一位先發投手寇勒，陳偉殷總計投3局失1分無關勝敗。

馬林魚最後以3-2獲勝，寇勒取得勝投，陳偉殷春訓0勝3敗，自責分率3.32。由於鈴木一朗擔任陳偉殷的代打上陣，因此陳偉殷此戰沒有獲得打擊機會，他在今年春訓敲出生涯首安，總計3打數1安打。

陳偉殷預定在8日上午客場出戰大都會，這是馬林魚開季的第4戰。開幕戰先發由沃奎茲擔當，他將在國民主場對上「天才小史」史崔斯伯格。馬林魚主場開幕戰由史崔利先發迎戰勇士。

(中時電子報)