4月2號各報頭版要聞

頭版要聞

重點要聞

●台灣旅遊輸香港 柯P超不服氣

台北市長柯文哲近日發表「香港一個小島，有什麼好看」的談話，引發台港民眾熱議，他昨天說，這段談話不是失言，而是不服氣，但講完後大家還是要面對問題，台灣明明比香港好吃、好玩又好看，但旅遊人次還是輸，就應該好好檢討。

●台禁美牛豬基改食品 遭美批貿易障礙

美國貿易代表署（USTR）3月31日公布年度外國貿易障礙報告，列出外國政府對美國出口造成顯著影響的貿易障礙。在台灣部分，美牛與美豬議題再次遭點名，美方敦促台灣基於科學證據，開放美國牛肉、豬肉及相關產品，並呼籲移除台灣校園禁止提供基改食品的規定。

●為下一代健康 藍：別變軟腳蝦

美國貿易代表署（USTR）公布外國貿易障礙報告，呼籲移除台灣校園禁止提供基因改造食品的規定。對此，當初提案校園禁基改食品的國民黨立委盧秀燕昨天表示，對於美國政府為了商業利益，不顧學童食品安全表示憤怒，絕對不會同意修改法令，呼籲蔡政府不要在美國壓力下，變成軟腳蝦修改法令。

重點要聞

●fb夯直播 銷售新平台 月產值2.4億 國稅局盯逃稅

臉書（facebook）去年2月開放用戶開啟直播功能，腦筋動得快的賣家用來變成銷售大平台，《蘋果》今年2至3月觀察發現，直播平台有上千個，販賣商品以玉石和玩具居多，業者初估月產值達2.4億元，成為傳統實體店面、網拍、購物台以外最夯的商品新通路。但國稅局表示，許多直播店家未報稅，今年將列入查核是否逃漏稅的重點對象；衛生機關提醒，直播不能叫賣醫療用品、藥物及菸酒，賣家須小心觸法。

●《蘋果》實測「秒買」小心糾紛

臉書直播拍賣超夯，《蘋果》也搭流行敗了紫玉手鍊、肖楠手珠、虎眼手鍊及敲冰塊玩具等商品，單價500到1000元不等，經送鑑定確定玉石為真品，但以臉書直播拍賣模式，買賣雙方幾乎得「秒賣」、「秒買」，成交後易有退貨糾紛，台中市消保官康馨壬說，直播商品不滿意，同樣有7天鑑賞期可退換貨。

●明後天工資加倍 遇例休須補假

明後天是兒童節和民族掃墓節，勞動部昨提醒，這兩個節日是法定國定假日，僱主應讓勞工休假並照給薪，若要勞工加班需發給加倍工資或協商補休；若這兩天遇到勞工原本的例假或休息日，也應另給勞工補休，違者可處2萬到100萬元罰鍰。勞團批，僱主普遍不守《勞基法》，對許多勞工來說加班費看得到、吃不到。

重點要聞

●失速毒潮 襲向校園

戒備森嚴的空軍清泉崗基地營區內，出現五十多包安非他命，舉國譁然；一名參加轟趴後死亡的女模，體內被驗出九種毒品成分；嘉義一名國小學生吃了朋友給的軟糖，因內含搖頭丸成分，莫名染上毒癮。毒品，已深入社會各角落，侵蝕國人生活與治安，甚至腐蝕我們的下一代。

●柯文哲出訪有感 「外交空間快窒息」

台北市長柯文哲的新南向之旅結束，今晚返台，柯文哲昨指出，會給中央政府新南向政策一份建議報告。他也提到，中國大陸隨時在打壓台灣，他將思考兩岸的關係要怎麼處理，要有一套論述，會在六月台北、上海雙城論壇前提出想法。

●王金平罕見重砲 批蔡政府讓國家分崩離析

立法院前院長王金平昨天出席研討會發表演說，暢談儒、釋、道「王道精神」，呼籲蔡政府以「仁道」治國。他也批評，蔡英文總統上任至今，不只沒有團結整個國家，反而讓這個國家更加分崩離析。

重點要聞

●陳建仁：試院版年改 無法永續

考試院日前通過「公務人員退休撫卹法草案」，就退休公務員年金改革版本的所得替代率等方案與總統府年金改革委員會的版本明顯不同，副總統陳建仁前天深夜在臉書貼文，質疑考試院版本不但毫無科學實證基礎，也與追求基金永續的目標背道而馳，實在令人費解而遺憾！

●美貿易障礙 劍指中國

〕美國貿易代表署（USTR）週五公布「二○一七年外國貿易障礙國家評估」報告，抨擊中國設置一系列貿易障礙，包括網路安全限制、強迫技術轉移、產能過剩、長期禁止美國牛肉和美國電子支付服務進入市場在內，篇幅長達十九頁，為歐盟專章外的最長篇幅。

●國際特赦組織 籲中國速放李明哲

我國非政府組織成員李明哲在入境中國時遭到逮捕，除引起兩岸關注外，更已引發國際效應。台灣教授協會等數十個公民團體昨召開聯合記者會，呼籲中國官方儘速釋放李明哲。國際特赦組織香港分會研究員潘嘉偉表示，李明哲是中國實施境外NGO組織新法後第一個被捕的非政府組織工作者，具有高度代表性，台灣政府應提高關注，中國政府更應儘速放李明哲。

(中時電子報)