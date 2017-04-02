快掛了！陸客不來加一例一休 遊覽車千台拋售
全台遊覽車客運公會全聯會顧問、台中市遊覽車公會理事長張治本去年曾表示現在陸客銳減造成觀光產業蕭條，不是受到景氣影響，是卡在政治問題。蔡英文總統上任後至今，兩岸狀況依舊冷冰冰。張治本近期再度表示，陸客團沒來，對遊覽車業來說只剩半條命，再加一例一休，根本就要「嗚呼哀哉」，光是停在五股交流道旁的拋售車就有兩千台。
蔡英文總統因不認「九二共識」，導致陸客驟減，上任後急拚經濟，想讓全民「有感」，將目標轉向新南向卻未見起色、再加上1例1休導致百業起漲，商家為省人力成本，休假日變多或變長，台灣「錢」景堪憂。
根據《中評社》報導，張治本表示，陸客團不來，最近遊覽車公司倒閉1成，台中市境內遊覽車公司就倒3間，全台遊覽車遭拍賣約有2成。若到新北市五股交流道附近看，就有2000台遊覽車停等出售。
另外，一些經營不善的遊覽車公司，想把車抵債，貸款公司還不想收，這就是遊覽車業的現狀，現在加上政府力推一例一休，造成經營成本增加。張治本坦言，陸客不來，已剩半條命，現在又實施一例一休，根本就要「嗚呼哀哉」！
至於新南向政策，張治本認為東南亞遊客多為散客，大多是自由行、天數短，又集中在北部活動。對於中南部及東部的觀光業者來說，目前仍然無感，整個遊覽車業也是無感，旅館業者也是只有北部有感。
(中時電子報)
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