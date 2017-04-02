籃網戰魔術 雙方拉鋸

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美NBA籃網今晚主場對戰奧蘭多魔術隊，兩隊戰績東區墊底情況下皆想贏球，步調飛快，形成拉鋸，籃網上半場以60：53領先。林書豪手感欠佳，命中率不高，但有5次高助攻數。

林書豪下場逾14分鐘，只靠1記3分線拿下3分，有3籃板、5助攻、1抄截、1記火鍋，表現不俗。

籃網以今天29歲生日的中鋒羅培茲（Brook Lopez）表現最優，有18分進帳。

前鋒布克（Trevor Booker）火力十足，遠攻近切皆有不錯表現，攻下13分。

另一名壽星、27歲的漢密爾頓（Justin Hamilton）也拿下11分。漢密爾頓還打趣說，他和羅培茲反倒比較像雙胞胎，因為我們都可射3分線，不像羅培茲親弟弟、公牛隊羅培茲（Robin Lopez）沒有長程火力。1060402

(中央社)