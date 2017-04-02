諾貝爾文學獎 巴布狄倫終於私下領了

我要評比

瑞典媒體報導，歷經數個月不確定和爭議後，美國詩人兼歌手巴布狄倫（Bob Dylan）今天終於在與瑞典學院的秘密會晤中，低調領取了2016年諾貝爾文學獎證書和獎牌。

負責頒獎的瑞典學院（Swedish Academy）29日表示，巴布狄倫來到斯德哥爾摩時，將領取文學獎證書和獎牌，但將依照他的意思低調進行。

瑞典公共電視台（SVT）詢及巴布狄倫今天下午是否已領取證書和獎牌時，瑞典學院成員恩格道爾（Horace Engdahl）回答稱「是的」，但未多加說明。

領獎是在一處保密地點進行，瑞典學院一直守口如瓶，不願發表評論。

各界原本就不預期75歲的巴布狄倫會在這項會晤期間，發表傳統諾貝爾獎得獎談話。發表得獎談話是領取附隨的800萬瑞典克朗（89.1萬美元）獎金的唯一要件。

巴布狄倫必須在今年6月10日以前發表得獎談話，形式不拘，可以是簡短演說、表演或一段影音播放，甚至一首歌。不符此要件，巴布狄倫有可能喪失獎金。

瑞典學院常任祕書戴紐斯（Sara Danius）於29日表示，「瑞典學院有理由相信，錄音版本談話將會於之後送達」。1060402

(中央社)