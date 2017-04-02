NBA》公牛驚險3連勝 東區後段班3搶2

吉米巴特勒是公牛2日拿下3連勝的最大功臣。(美聯社)

近況火燙的公牛，讓東區後段班競爭更加激烈！吉米巴特勒最後2.1秒的兩罰俱中，幫助公牛2日以106比104險勝老鷹，除摘3連勝，更讓公牛取得37勝39敗，與熱火、溜馬並列東區第7，形成「3搶2」的緊張局面。

其實東區種子排名除了塞爾提克、騎士、暴龍及巫師前4強提前宣告晉級，暫居東區第5的公鹿(40勝36敗)，也只領先公牛3場勝差，排在東區第6的老鷹(39勝37敗)，跟公牛僅剩2場勝差，東區後段班排名隨時產生變化。

這也是為何公牛痛失「閃電俠」韋德後，仍然不肯放棄任何1場比賽的主因，韋德先前因為手肘受傷，剩餘例行賽都告缺席，仍有可能在季後賽上場，為了替老大哥爭取季後賽出場機會，公牛球員無不全力拚搶勝利。

特別是公牛一哥巴特勒，2日投20中11、10罰全進，貢獻全場最高33分，且有8助攻、5籃板，隆多也不再跟教練團鬥氣，奮勇拿到25分、11籃板與6助攻，瓦倫丁替補拿到13分，席普瑟10分。

(中時電子報)