不探望打擾靜修 豬哥亮50年好友呼喊：等你喔

黃西田在臉書替好友豬哥亮集氣、加油。(圖／翻攝自黃西田臉書)

黃西田和豬哥亮從藍寶石歌廳結緣到現在。(圖／本報系資料照)

綜藝天王豬哥亮日前因大腸癌末期入院，一度傳出病危，女兒日夜守在病房，似乎是親情起作用，豬哥亮病情有好轉，而和他有四、五十年交情的好友黃西田雖無法到現場探視，但仍在臉書替他集氣、加油，「等你喔，我的好兄弟」。

黃西田和豬哥亮從藍寶石歌廳結緣到現在，已有四、五十年的情誼和交情，連兩人的下一代都一起長大，而他看到摯友出國深造回來再創輝煌，也默默替他開心，雖然後來被病魔侵襲，但他卻沒失志，反而更有毅力，讓他心疼之外又相信他絕對可以戰勝癌細胞。

因此即使這次病況比較嚴重，但他相信這只是老天爺要他趁機會休息，「並將你深愛的女兒帶回你身邊」，所以他不打擾豬哥亮靜修與治療，默默替他祈禱祝福，「有願就有力」，他等著好友重返舞台，繼續發光發熱，「等你喔！！我的好兄弟，豬仔」。

(中時電子報)