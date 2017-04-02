不探望打擾靜修 豬哥亮50年好友呼喊：等你喔
綜藝天王豬哥亮日前因大腸癌末期入院，一度傳出病危，女兒日夜守在病房，似乎是親情起作用，豬哥亮病情有好轉，而和他有四、五十年交情的好友黃西田雖無法到現場探視，但仍在臉書替他集氣、加油，「等你喔，我的好兄弟」。
黃西田和豬哥亮從藍寶石歌廳結緣到現在，已有四、五十年的情誼和交情，連兩人的下一代都一起長大，而他看到摯友出國深造回來再創輝煌，也默默替他開心，雖然後來被病魔侵襲，但他卻沒失志，反而更有毅力，讓他心疼之外又相信他絕對可以戰勝癌細胞。
因此即使這次病況比較嚴重，但他相信這只是老天爺要他趁機會休息，「並將你深愛的女兒帶回你身邊」，所以他不打擾豬哥亮靜修與治療，默默替他祈禱祝福，「有願就有力」，他等著好友重返舞台，繼續發光發熱，「等你喔！！我的好兄弟，豬仔」。
(中時電子報)
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