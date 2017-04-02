後壁湖牛港鰺被拉起慘死 執法單位不知情

疑30日被釣起的牛港鰺。（周綾昀翻攝）

屏東後壁湖潛水區頗受歡迎的牛港鰺（俗稱大牛），疑30日游入港，遭後壁湖港內垂釣釣客拉起，引發釣客與潛水客的保育論戰，不過記者昨晚電訪墾警隊與海巡勤務中心等執法單位，2單位皆表示未接到相關通知，且該魚種並非保育類。

昨晚臉書有潛水客PO出，潛水人的好夥伴牛港鰺被釣起，傷了潛水人的心，就有民眾懷疑是違規釣起保育魚種與在禁止垂釣地區釣魚等疑慮，但也有釣客、漁民回文抨擊，指這些外地來潛水員只會PO這些，「怎不想想就是因爲妳們，這些恆春的魚民被禁東禁西的，連釣魚都有困難」。

而根據墾管處「墾丁國家公園海域一般管制區垂釣許可管理要點」，每年3至5月份為休漁期，禁止垂釣，且後壁湖為保育區，並非釣點之一，不過引發爭議的牛港鰺，正好是管處列入只要全長達50公分（含）以上，即可垂釣的魚種。

昨晚記者致電執法單位保七第八大隊與海巡的勤務中心，雙方皆表示並未收到相關投訴，且該魚種並非保育類，也不知情3至5月份為休漁期，禁止垂釣的規範，不過在後壁湖非開放釣點處垂釣的確違法。

屏東縣海洋及漁業事務管理所指出，漁港內垂釣需指定區域訂定相關措施，公告開放民眾垂釣，後壁湖目前沒有公告開放區域。

(中時)