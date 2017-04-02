愚人節打枕頭大戰 倫敦公園毛絮紛飛
今年的愚人節剛好是國際枕頭大戰開戰日，下午在倫敦肯寧頓公園（Kennington Park）聚集數百人參與，拿著枕頭互打，現場毛絮紛飛，相當紓壓。
國際枕頭大戰日（International Pillow Fight Day）是4月的第一個週末，起源於2008年，逐年演變成越來越多人參與的國際性活動。
透過臉書等網路號召，今年有倫敦、紐約、華盛頓、芝加哥、西雅圖、費城、多倫多、溫哥華、赫爾辛基、羅馬、阿姆斯特丹、巴塞隆納、印度班加羅爾等各城市響應。
肯寧頓公園下午1時許就開始聚集人潮，參加者不必繳費，但必須自備「作戰道具」，有人更帶了不止一顆枕頭，準備雙手出擊，戰意滿滿。
許多人參加者變裝出席，包括有人在手腳上都綁滿枕頭，化身「枕頭人」，也有人身穿神奇寶貝皮卡丘的連身睡衣，殊不知這些特殊妝扮者等下都會變成「群毆」的對象。
雖然有人質疑，今年枕頭大戰日剛好碰上愚人節，該不會是騙局一場。然而，下午2時，信號聲一響準時開打。
一開始大家還頗為克制，輕輕拍打試探，越到後頭就越放得開，紛紛朝陌生人頭上、身上打去，也有人到處挑釁，四處可看到有人被追著跑。
有一名參加者身上別著「生日快樂」別針，看到的人紛紛用枕頭打她，再祝她生日快樂，她也樂得說，這正是她想要的生日。
枕頭大戰到了尾聲，現場毛絮紛飛，變成羽毛海，許多玩累的人直接就地癱倒。帶著毛小孩的飼主，則忙著和狗狗拔河，阻止牠們把毛絮吃下去。也有小朋友自己另闢戰場，場面十分歡樂。1060402
(中央社)
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