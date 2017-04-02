吳德榮：陽光下乾爽舒適 早晚天氣晴冷
氣象專家吳德榮表示，今、明（2、3日）兩天高壓籠罩、各地晴朗穩定；冷空氣逐日減弱，白天陽光加熱、氣溫回升，入夜後因「輻射冷卻效應」而再降溫，日夜溫差大。
吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」指出，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，明（3日）晨部分空曠、靜風地區的最低氣溫，仍會降得很接近今晨的水準，雖然乾冷且持續時間不長，仍應注意保暖。
吳德榮表示，週二、三（4、5日）各地晴朗穩定，天氣逐日回暖、日夜溫差仍大。週四至週六（6日至8日）中高層雲系稍增，天氣仍然穩定，溫暖舒適、白天微熱，西半部多雲時晴，東半部有零星降雨；近地層水氣逐漸增多，金馬容易起霧，應注意。
最新模式模擬顯示，本週末期南方氣團偏強，延緩下一波系統南下，要到9日（下週日）前後，才有鋒面及冷空氣過境；目前模式模擬的強度雖然沒有這波強，但天氣變化仍然很明顯。至於其抵達時間及冷空氣的強度，模式模擬不可避免的，仍會不斷作修正，需要持續觀察。1060402
(中央社)
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