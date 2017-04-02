清明連假 阿里山值得造訪

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清明節連假，正值阿里山花季期間，花季主角吉野櫻正綻放，民眾前往阿里山森林遊樂區賞花外，園區的姊妹潭、沼平公園等景點，也是值得好好觀賞的景致。

阿里山花季期間3月10日至4月10日，花季主角吉野櫻，是日據時代自日本吉野縣移植而來，最早移植紀錄可追溯自西元1903年，每年暮春3月盛開，繽紛如雪，美不勝收，吸引數萬名遊客上山賞櫻。

位於阿里山工作站前的「櫻王」已滿開，清明節連假上山還能觀賞到雪白景象，且園區其他的吉野櫻也陸續綻放，遊客上山賞櫻正是時候。

阿里山花季期間，遊客除了賞花外，遊樂區內各景點也值得遊客造訪，沼平公園是阿里山賞櫻景點中視野最遼闊地方，公園種植非常多樣高山植物，幾乎一年四季都可以在公園內賞花。

「姊妹潭」有著悽美的愛情故事，遊客若是遇見潭水盈滿，水清澈無波，宛如明鏡，令人留連忘返。樹齡約為2300年的香林神木是阿里山森林遊樂區內最巨大紅檜神木，其次是旁邊的千歲檜。

嘉義林管處在祝山觀日平台附近興建「祝山眺望台」，視野極佳，附近遍佈著台灣原生的紅榨槭，清晨時分，曙光、薄霧和紅葉互相輝映，如詩如畫。

香林拱橋位於阿里山工作站前往受鎮宮途中，翠綠山巒，綠樹成蔭，拱橋流水，山清水碧，跨越溪水，前方左側有一步道，駐足平台回眸一撇，彷彿進入日本京都。1060402

(中央社)