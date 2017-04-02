《全球星期人物》走出軟禁、步下聖壇的緬甸國母 翁山蘇姬

現任緬甸國務顧問兼外交部長翁山蘇姬，圖片攝於2017年1月20日。。(圖/美聯社)

2016年11月30日，翁山蘇姬(左)與新加坡總理李顯龍在新加坡總統府舉行的晚宴上會面，李顯龍送給她一幅前總理李光耀和她母親的合照。(圖/新華社)

2011年7月8日，翁山蘇姬(左)與她的小兒子吉姆(Kim Aris)在仰光機場見面。(圖/美聯社)

翁山蘇姬領導的全國民主聯盟執政至今，剛好滿一年，日前她在週年前夕發表的演講中，提及人民若不滿意她的政治表現，她和政黨已經做好隨時下台的準備。適逢緬甸昨日舉行國會和地方補選，雖然這次選舉只有補選19個席次，不至於改變由全民盟掌權的政府權力結構，但是卻被視為翁山蘇姬重要的人氣調查，因為緬甸沒有全國民調，所以翁山蘇姬上任以來，人民對於她承諾推動的改革不力，感到失望與挫折，卻沒有具體數據可以得知民眾的反應和觀感。因此這次補選被理所當然的視為檢驗翁山蘇姬政績的最佳依據。

2015年，翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)領導的全國民主聯盟(National League for Democracy)大獲全勝，支持者也因為她的民主光環激動相挺。翁山蘇姬當時人氣暢旺，但由於嫁給英國人，在緬甸法律規定下，不得擔任總統，因此她藉由擔任國務顧問和外交部長，在2016年3月正式進入政府內閣，時過1年，當初的民眾激情不再，取而代之的是不滿她和掌權的軍方走得太近，以及對她施政不力、改革步調緩慢的失望和批評。

翁山蘇姬1945年出生於緬甸仰光，她的父親是帶領緬甸與英國談判，最後讓緬甸成功脫離英國獨立的軍事領袖翁山，但是翁山隨即被政敵暗殺，結束短短32年的生命，翁山雖然作為英屬緬甸的最後一任總理，與英國展開獨立談判，但是他並沒有享受到獨立之後的果實，他此後被緬甸人民尊稱為國父。翁山蘇姬承其父脈絡，致力在緬甸推行民主制度，參與政治，一直受到緬甸人民的支持。

1960年，翁山蘇姬隨母親前往印度就讀中學，1964年，她進入牛津大學聖修學院(St Hughs College)主修經濟、哲學與政治，後來獲得文學學士，並在大學時認識了她的英國籍丈夫阿里斯(Michael Vaillancourt Aris)，兩人在1972年結婚，之後生了2名男孩，分別是亞歷山大(Alexander)、吉姆(Kim)。

1988年3月，為了照顧中風病危的母親，翁山蘇姬返回緬甸，同年8月8日爆發「8888民主運動」，緬甸人民為反抗軍政府所舉辦的一場大規模示威運動，2百多名民眾遭到軍警血腥鎮壓而受難，當時的激進份子和退役高級軍官，主張她出來領導緬甸民主運動。8月26日，她就在仰光發表首次公開演說，聚集百萬群眾聆聽。她的演說內容受到甘地的非暴力理論影響，認為不能採取以暴制暴的方法，應該推行自由和民主，民眾隨即受到鼓舞和激勵，對她印象深刻。9月27日，翁山蘇姬創建了全國民主聯盟，並擔任主席和總書記，在民眾支持下，全民盟很快成為緬甸最大的反對黨，但也因此讓翁山蘇姬成為軍政府的頭號敵人。

1989年，軍政府以煽動騷亂罪名，首次對翁山蘇姬實施軟禁，後來她在1995 年被釋放，但是軍政府不允許她四處演講，行動因此受到軍政府監視，1997年，她的丈夫罹患癌症末期，緬甸當局拒絕發放阿里斯赴緬簽證，而是催促翁山蘇姬離開緬甸，探望阿里斯，但是她不信任軍政府，也沒有因此離開緬甸，直到她的丈夫1999年去世為止，她都沒再見過他。她選擇留在緬甸的原因是，她知道離開之後，她很可能此生就再也無法入境緬甸。2000年，她再次被軟禁，2002年，她在聯合國主持的秘密協商後被釋放，2003年，她再次被軍政府拘捕，直到2010年年底才終於重獲自由。

將近30年來，歷經3次軟禁，斷斷續續的時間長達15年之久，翁山蘇姬從政之路很坎坷，1988年創建全民盟之後，才終於在2016年3月正式走入政府內閣，緬甸人民受她鼓舞支持民主，但最終企盼的仍是她能推動改革，拿出真正的政績來。今年72歲的翁山蘇姬曾經說過「不喜歡政治，想要成為作家。」而現在恐怕才是她真正要面臨政治考驗的時刻。

(中時電子報)