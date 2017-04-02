看習川會 陸學者：蔡政府抱美大腿是誤判

大陸學者認為蔡英文上台後一直想抱美國大腿，對抗中國，這是對國際形勢的錯誤判斷。（報系資料照）

習川會將在4月6日至7日在美國佛羅里達州海湖莊園舉行，「台灣問題」勢必成為重要議題之一。廈門大學台灣研究院副院長李鵬認為，蔡英文政府上台後，一直想採取「靠美抗中」策略，這是對整個國際形勢產生了誤判，打錯了算盤。

李鵬向港媒中評社表示，民進黨最大問題是缺乏國際觀和戰略思維，對形勢總是產生誤判。他說，中美兩國是大國，大國在處理關係時會有大國思維，具有戰略性，看問題比較宏觀和長遠，在關鍵時刻會回歸理性。

此次習川會就是中美關係恢復常態、理性的一種表現，在這樣的情況下，蔡英文當局希望火中取栗的空間也將越來越小。

李鵬說，蔡英文政府可能會見縫插針，想辦法做一些小動作，這些小動作的目的是「出口轉內銷」，為了向台灣人民交代，欺騙台灣人民。李鵬認為，蔡英文當局這種出口轉內銷的動作並不能帶來實質性的改變，反而會讓台灣付出更大的代價，而台灣民眾終究也會看清楚蔡政府的真面目。

(中時電子報)