MLB》王建民假新聞 去年愚人節也有
文章來源：Taiwan News
台灣投手王建民又再度成為4月1日愚人節的新聞，昨日外媒出現以「教士隊同意1年合約簽下王建民」為題的假新聞，還騙到國內媒體《運動視界》。該則假新聞描述「根據聖地牙哥記者Dennis Lin報導，資深右投王建民將以1年合約加盟教士，成為第5號先發。」還附上一則假推特指出王建民將於主場開幕戰登板。
《運動視界》誤當成真實的新聞報導而引起網友反彈，他們在王建民的經紀公司澄清後也趕緊貼出道歉公告。事實上，去年愚人節也出現類似的新聞，當時尚在皇家隊的王建民傳出將在一場大型的三方交易案被包裹送出，也騙到了一些球迷。不過這次的玩笑比較殘酷，也引發更多人不滿。
這則外電新聞是網友以網頁偽裝工具「clone zone」所製作發布，該工具可以將新聞偽裝成其他知名網站的模樣，以欺騙大眾。去年的王建民假新聞被偽裝成MLB官網的網頁，今年則是被偽裝成知名外媒《the Score》。由於該偽裝十分逼真，比較容易的辨別方式是偽裝的新聞網頁無法留言回應。
(中時電子報)
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