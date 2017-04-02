網路書店年度最佳繪本 共闖奇幻夜境
由新竹關西望族後裔范揚華、范揚夏所著的「午夜園丁」兒童繪本，在全世界己經有超過20種譯本，更榮獲美國亞馬遜網路書店年度最佳繪本，被譽為最佳兒童床邊故事。
「午夜園丁」是發生在愁眉巷的故事，那裡的人每天愁眉苦臉，某天住在孤兒院的小威，發現窗外的樹一夜之間變成巨大的貓頭鷹樹雕，如同魔術般，接下來的每一天，都會出現兔子、大象等新的動物造型，而這一切，都出自於一位神秘的午夜園丁之手，也因此讓小鎮變得不一樣。
「午夜園丁」兩位作者范揚華、范揚夏兄弟出生、成長於美國，父親范光棣教授是新竹關西望族，而兩兄弟現在所共同創作的一篇篇藝術，許多靈感更來自於童年時父親所帶來的影響。
范光棣說，以前每夜會將許多價值與觀念，透過故事潛移默化地灌輸給孩子，一代代傳承下去，直到現在，孩子們對於父親的床邊故事還依稀記得，童年時的故事對想像力的啟發，有著莫大的影響。
新竹縣長邱鏡淳說，該書在北美剛推出時，就獲得各項大獎及銷售佳績，美國「紐約時報」也以極高度評價「本書的插畫非常值得收藏，風格結合了傳統金屬凹版畫和具現代感的線條，創造出迷人又耀眼的華麗奇幻場景」，將書譽為一本最好的兒童床邊故事。
竹縣文化局長張宜真指出，從新書、現場新書發表，也看到父親對兒女的關愛，讀者將和書中的小威一樣，深深著迷於精緻的造型樹雕，繪者創造出現實生活中園藝家辦不到的。1060402
(中央社)
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