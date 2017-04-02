南韓大礦砂船沉沒大西洋 24船員2獲救
烏拉圭海軍今天表示，1艘南韓貨輪似在大西洋沉沒，24名船員中迄今只有2名菲律賓籍水手獲救。
法新社引述海軍發言人郝索洛（Gaston Jaunsolo）的話說，現場海域的4艘商船找到3艘橡皮艇，救起這2名菲籍船員。
這艘名為「Stella Daisy」的超大礦砂船（VLOC）載重超過26萬噸，船上有16名菲律賓人和8名韓國人。
根據烏拉圭海軍，Stella Daisy於當地時間3月31日正午前不久發出緊急訊號，說船開始進水。
郝索洛在首都蒙狄維歐（Montevideo）告訴法新社，由於船的位置距離烏拉圭沿岸太遠，距離蒙狄維歐約3700公里的外海，海軍因此組織該區4艘商船進行搜索。
海軍聲明說，首批抵達現場的船隻察覺有「很強的燃料氣味」並看到殘骸，「顯示受損船隻已經沉沒」。
官員說，巴西正派遣飛機協尋。（譯者：中央社蔡佳敏）1060402
(中央社)
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