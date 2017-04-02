南投醫院醫師莊宗芳 拍攝南投之美

衛生福利部南投醫院醫師莊宗芳，守護縣民食安健康，行醫之餘也關心環境及生態，並用攝影記錄南投之美，院內可欣賞作品。

衛生福利部南投醫院內科部主任及腎臟科主任莊宗芳醫師，致力守護南投民眾的食品安全及毒物衛教，行醫之餘，莊宗芳常與攝影同好交流，並關心南投風景區的環境及生態維持，目前是南投縣守護貓羅溪攝影協會常務監事。

莊宗芳的攝影作品「雲湧明潭」更曾獲選為南投高中外牆裝置圖案，成為南投市大型戶外裝置藝術，而在南投醫院官方網站、醫院走廊牆面及診間，也都可欣賞到莊宗芳的攝影作品，提供就醫民眾視覺享受。

莊宗芳表示，多年前在南投縣文化局欣賞張煥松攝影展時，見識到攝影藝術家以相機當畫筆，捕捉光影呈現台灣之美，便拜張煥松為師，開啟攝影之路，並選擇學習傳統機械相機，以傳統底片來捕捉影像。

他說，使用傳統底片，按快門前需深思熟慮、精準構圖、設好參數，就像傳統作畫思維，拍完後也只能在暗房沖洗出來才能見真章，也不能用電腦軟體修圖，考驗創作者平時的美學修養、相機性能、攝影技巧熟悉度，是培養攝影藝術家重要一環。1060402

(中央社)