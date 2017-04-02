謝恩民進黨？侯漢廷解析「太陽花無罪的新思維」

「318太陽花」學運，領袖林飛帆、陳為廷等人率群眾佔領立法院。（本報系資料照）

日前台北地院對「太陽花」學運被告立委黃國昌等22人作出一審無罪判決，引發基層員警、民眾不滿，政治評論家黃智賢更痛批這是「史上最假掰無法無天判決」。新黨新思維中心主任侯漢廷則有不同看法，他認為太陽花一審無罪是個籌碼。是給時代力量的示好與交換條件。好好支持民進黨，就能無罪。未來若不感恩戴德，抨擊民進黨，二審有罪也無妨。

2014年因立法院審查服貿條例爭議引爆「318太陽花」學運，領袖林飛帆、陳為廷等人在3月18日這天率群眾佔領立法院，4月10日退出議場。事後，林飛帆、陳為廷、立委黃國昌等22人，被台北地檢署依違反《集會遊行法》、煽惑他人犯罪等罪起訴。

今年3月31日，經台北地院審理2年黃國昌、林飛帆、陳為廷等22人全部無罪，全案仍可上訴。合議庭判決無罪的主要理由，採信黃國昌等人抗辯，認定本案符合「公民不服從概念」，抗議服貿協議立法行為，動機、目的都與公眾事務有重大關聯；縱使有檢察官起訴指稱號召他人進入立法院的行為，但相關意見表達並不具實質違法性，屬有正當理由，且不是惡意暴力攻擊行為。

太陽花無罪一事，引發基層員警與許多民眾不滿！黃智賢批這是「史上最假掰無法無天判決」，法官用自己想像拼湊的「公民不服從」神話，強暴了中華民國的法律，讓所有民主原則和法治精神一夜崩解。

侯漢廷則提出「太陽花無罪的新思維」，他表示太陽花一審無罪是個籌碼。是給時代力量的示好與交換條件。好好支持民進黨，就能無罪。未來若不感恩戴德，抨擊民進黨，二審有罪也無妨。

2018年，時代力量候選人出爐，全部判你拘役，還怎麼選舉？明明是自己的法官，卻推諉成黨國餘孽，打悲情牌，民進黨高票當選。2018年再判太陽花有罪，嚇阻想要模仿太陽花的軍公教勞等團體，屆時天下在手，公民只有服從。

(中時電子報)