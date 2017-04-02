老翁誤闖國道迷走6.3公里，中市警協助脫險

我要評比

呂姓老翁（左）獨自從台中市北屯區連走到西屯區，長達6.3公里的路程，還誤闖高速公路，幸好警方協助，化解國道驚魂記。（盧金足翻攝）

「阿伯，你走錯路了，這是高速公路，不是一般的馬路！」台中市第6分局員警發現一名老翁誤闖國道1號台中交流道北上匝道口，身旁的車子快速通過，險象環生，趕快引導離開匝道口，老翁兒子獲報後趕來接回，表示父親早上都會出門運動，沒想到一早會從北屯走到西屯，竟走了6.3公里，感謝警方幫忙，讓這場國道驚魂平安落幕。

高速公路車水馬龍，車流快速，但路肩卻出現一個步履蹣跚的身影，民眾趕快向警方通報，國道1號台中交流道北上匝道口有民眾闖入，擔心與車爭道發生危險，警察局第6分局市政派出所警員李文正、簡銘韋接獲報案後馬上前往處理。

警方調查發現，這名呂姓老翁已通報為失蹤人口，護送返所並聯絡家屬前來接回，老翁兒子心急的跑來派出所接父親，老翁對自己為何會走上高公路？自己也一頭霧水的說，「不曉得為何這次會迷路還走這麼遠！」

呂姓老翁家住北屯區，由於有失憶症狀，年初至今已有2次晨運後走失，但是都在家附近被尋獲，這次是在凌晨4時許，家人還在熟睡之際，老翁獨自出門運動後就再也沒有回家。

警方表示，老翁兒子在下午時報案父親失蹤，想不到父親竟然從北屯區走了6.3公里到西屯區，甚至還誤闖高速公路，找到父親後頻向警方道謝。

(中時)