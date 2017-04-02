連假第2天好天氣 北部國道多塞車

我要評比

清明連假第2天，國道今天上午湧現出遊車潮，北部有多路段壅塞，包括國道5號南港到坪林、國1中壢到新竹、國3土城到龍潭時速都低於40公里。

清明節假期第2天，交通部台灣區國道高速公路局表示，天氣穩定出遊車潮多，據即時路況資訊系統，截至上午8時，北部國道有多處亮紅燈，時速不到40公里，包括國5南港到坪林、國1中壢到新竹、國3土城到龍潭。

高公局表示，今天易塞車路段還有國1南彰化系統到埔鹽系統，國3南下樹林到關西、快官到南投，提醒用路人留意路況。1060402

(中央社)