感受實物銀行溫暖 清寒阿嬤回饋
家境清寒的「阿春」阿嬤透過高雄市社會局社工員訪視後，得以領取實物銀行提供的生活物資，她在生活趨於穩定後，感受到社會真誠的關懷與溫暖，主動到實物銀行據點擔任志工。
77歲「阿春」阿嬤與兒子同住，平時僅靠兒子微薄的收入及中低收入老人生活津貼維繫生活，她說，她滿懷感恩的心，以實際的行動來回饋社會。
「阿春」阿嬤表示，她曾因為行動不便，且覺得領取政府補助不光采，因此鮮少外出與人來往。去年年底因家中突發急難事件，急需營養品及生活物資的協助，社會局得知後由實物銀行的社工員前往了解，評估後提供3個月的生活物資協助阿嬤度過難關。
由於「阿春」阿嬤在接受社會局服務的過程中，感受到社工員的真誠協助與陪伴，前往實物銀行領取物資時更看到一大群志工們努力協助推動實物銀行方案，讓許多像她一樣的弱勢者都能夠即時獲得協助，深受感動，主動到實物銀行擔任志工，希望能貢獻自己的力量協助他人。
「阿春」阿嬤現在只要有閒暇時間，就會搭公共運輸工具到實物銀行協助整理物資、接聽電話，陪伴前來求助的弱勢民眾，透過自身受助的經驗，用真誠的愛心及服務回饋社會，協助其他弱勢家庭能夠順利度過生活難關。1060402
(中央社)
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