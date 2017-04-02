北京雇非華裔諜報 美情報機構加強警戒

美中情報戰升級，北京過去慣用華裔美籍人士滲透至美國政府部門，如今焦點移轉至長期停留在中國大陸的非亞裔美人，中央情報局等機構對聘雇情報人員加強警戒。

35歲的美國密西根州男子席萊佛（Glenn Duffie Shriver）熱愛中華文化，操流利中文，在中國大陸做交換學生並學習中文。席萊佛報考國務院與中央情報局（CIA）職務，但在2010年2月中情局最後測謊階段未過關，席萊佛同年6月以向中國提供情報等5項罪名被捕。

中國情報部門撒網布局，放長線釣大魚。席萊佛在大陸期間已被吸收，接連報考可接觸機密的美國政府機構，之後也傳出類似事件。

聯邦調查局（FBI）2014年把席萊佛案拍成短片，提醒大批在中國進行交流的美國年輕人要謹慎，避免不當接觸，受誘成為間諜，觸犯嚴重的叛國罪。

美國新聞週刊（Newsweek）報導，席萊佛案至今仍讓中情局的中國情報部門戒慎恐懼。中國國家安全部過去多以利誘和脅迫手段聘用華裔美籍人士擔任間諜，如今將範圍擴大至非華裔美國人。

曾派駐上海等地的60歲美國國務院資深雇員克萊彭（Candace Marie Claiborne），近期因涉嫌向中方提供資訊被捕。

起訴書指出，通過最高層安全查核的克萊彭2007年就已和中方情報探員接觸，收受贈禮，並在上海與北京包養年輕男子。

新聞週刊引述不具名前中情局分析員的談話，過去1到2年間，中方高階情報網開始收網，中情局內出現內諜的恐慌。

他說，這種事一旦啟動，高層總覺得內部已被滲透，因此展開掃諜行動，搞清楚到底聘雇了什麼人。

間諜得瞭解當地語言與情勢，但符合情報人員標準的「中國通」也是最有可能被中方接觸的對象。「雙面諜」向來是情報機構的兩難，美國中情局也不例外。

歐巴馬（Barack Obama）政府時期鼓勵美國年輕人留學中國，目標為10萬，以增加雙方民間互動瞭解。中方誘之以利，鎖定這批中文造詣較高的年輕人，未來有可能進入美國官方機構。

如今非華裔的美國人也成為中國間諜，讓中情局聘雇難上加難。情報機構憂心，美國在中國的留學生像席萊佛一樣，迷失在五光十色的上海，學成歸國反成了間諜。1060402

(中央社)