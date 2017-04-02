醫院人生百態多 考驗社工應變力

每年4月2日是「社工日」，在醫院工作的社工每天要面對不同類型的病人、與待解決的問題；他們身上肩負社會責任與期待，分身乏術是常有的狀況，也考驗著社工的應變能力。

高雄榮民總醫院台南分院社工師陳珮沄早上8時剛踏入辦公室上班，就接到電話，「社工室嗎？這裡是服務台，今早門診區志工臨時請假，可以調派人力嗎？」正起身準備下樓時，電話又響起，「喂，社工嗎？掛號處現在有民眾陳情抱怨，請協助處理」。

陳珮沄說，社工的工作包山包海，也要集結十八般武藝在一身。醫院社工要協助病人與家屬和醫護人員溝通，要為案主家庭謀福利，協調連結物資、衛教器材等資源。只要是非醫療性的工作，幾乎全由社工承擔；所以在醫院各個角落都能看到社工的身影。

高雄榮總台南分院社工室主任林金源表示，病人除了身體狀況需要治療，常常伴隨著難解的家庭與社會問題。形形色色的病人與家屬，天天上演著人性光明與黑暗，社工每天要面對不同類型的病人與待解決的問題，分身乏術是常有的狀況，另外也考驗社工的應變能力。

社工師林妍廷說，這也是社會工作迷人的地方。工作伴隨無形的壓力與挫折，但看到病人因為她的協助，解決生活困境，能安心接受治療，也就甘之如飴。這份榮譽心與使命感，就是社工存在的價值。

高榮台南分院院長王志龍表示，醫院社工是一門專業，除了志工的服務精神外，還要懂得結合社政、衛政、村里長與民間等單位，從病人住院到出院準備，提供全人的服務。1060402

(中央社)