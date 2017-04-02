清明連假何處去 陽明山看海芋

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陽明山竹子湖海芋季舉辦到23日，有別以往，今年主題走動漫風格，台北市長柯文哲還曾扮火影忍者，邀市民共襄盛舉。

竹子湖海芋季為北市每年重要活動之一，也是到台北遊客們規劃近郊出遊重點去處，今年竹子湖海芋在農友用心灌溉及呵護下，海芋盛開花況極佳。

陽明山竹子湖海芋產量占全台灣80％，早期當地多種植蓬萊米、高冷蔬菜，後來才輔導轉型為休閒農場，栽種海芋，3、4月是最佳賞花時節。

台北市政府說，山上海芋已開花約3到5成，有些地方甚至6到7成，民眾可趁海芋季活動前，搶先感受海芋美，搭配陽明山周邊景點，可台北多日遊。1060402

(中央社)