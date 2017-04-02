NBA》愚人節整人！暴龍菜鳥愛車貼滿便條紙
NBA菜鳥球員被整不算稀奇，挑在美國時間愚人節當天來欺負菜鳥，就有點誇張了！鮑爾、范弗利特與迪隆萊特3名暴龍菜鳥球員2日慘遭隊友整蠱，愛車全被貼滿五顏六色的便條紙，「加害者」是迪羅薩與派特生兩名暴龍主力！
派特生更把整人過程拍成影片公布出來，更在影片當中強調，「請大家先別搞錯，我愛這些隊友，我們是朋友，就像家庭的一份子，可是今天我要告訴他們，千萬別來惹我，這就是他們的下場！」他甚至當場逼問范弗利特的感想。
因為派特生與迪羅薩不只是把3名菜鳥愛車貼滿彩色便條紙，就連車牌、車窗也沒放過，甚至還在車窗上面貼出「LOSER(失敗者)」的字樣，擺明就是為了先前彼此開的玩笑，做出1次讓3名菜鳥永難忘懷的整蠱行為。
(中時電子報)
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