籃網火力全開 力克魔術
美NBA籃網今晚主場對戰奧蘭多魔術隊，在中鋒生日福星高照下，火力全開，終於以121:111，拿下勝利。林書豪上場逾28分鐘，只攻下8分，但有4籃板、8助攻。
總教練艾特金森（Kenny Atkinson）賽後分析，全隊士氣不錯、打出能量，都有表現，其中板凳球員表現佳，是贏利另一主因。
由於籃網與魔術戰績在東區墊底，兩隊皆想贏球，今晚打來步調飛快，形成拉鋸戰。
籃網首節一開始有些混亂，後逐漸穩下來，兩隊互有輸贏，以33：33打平，第2節籃網漸入佳境，上半場以60：53，領先7分。
易籃再戰，雙方繼續糾纏，打完第3節，再以89：89平手，最後1節，籃網將士用命，加上壽星中鋒羅培茲（Brook Lopez）、還有前鋒布克（Trevor Booker）火力十足，逐漸將比數拉開，維持到終場，淨贏10分。
林書豪上場逾28分鐘，拿下8分，其中2記是3分線，另拿下4籃板、8助攻、2抄截、1記火鍋。
籃網全隊以今天29歲生日的中鋒羅培茲表現最優，上場也逾28分鐘，攻下全隊最高的30分，送給自己最佳生日禮物。
另外前鋒布克火力十足，遠投近切皆有不錯表現，攻下本季新高23分。
另一名壽星、27歲的漢密爾頓（Justin Hamilton）也有亮麗表現，有13分進帳。
籃網今晚板凳球員表現佳，也是贏利另一主因。籃網過去5次與魔術隊交手皆輸，今晚總算止敗。雖然戰績是東區墊底，但籃網3月迄今，士氣愈打愈高，拚戰精神十足，讓球迷看到籃網進步能量。籃網6日將作客奧蘭多，再戰1場。1060402
(中央社)
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