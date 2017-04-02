蘇有朋新片上映 自言一度想放棄當導演

從歌手、演員轉戰導演的蘇有朋，第二部執導的作品已在大陸上映。儘管曾入圍金馬獎最佳新導演，他坦言，作導演既要平衡各方要求，又要保持自己想法，一度想過要放棄。

廣州日報旗下的信息時報報導，蘇友朋執導的「嫌疑人X的現身」3月底上映。這部片改編自日本小說家東野圭吾的作品，且先前已有日、韓的電影版，蘇有朋認為創新空間不大，但他仍找到自己的敘事重點，和其他版本的感覺並不一樣。

蘇有朋在深圳接受媒體採訪，談到自己第二次當導演的心路歷程時說，由於會聽到各種角度的要求，在各方要求和保持我自己的想法之間很難平衡，一度想過放棄，但最後都克服了。

他說，「我喜歡當導演，能透過電影展現自己的內心。希望有機會能繼續當導演。」

蘇有朋導演的第一部電影，是從大陸作家作品改編的青春愛情片「左耳」，2015年上映，當年他曾以此片入圍金馬獎最佳新導演。

蘇有朋在前天的新片發布會上表現很放鬆，還與演員王凱、張魯一和葉祖新等合唱當年小虎隊的歌曲「愛」。

43歲的蘇有朋，15歲就加入小虎隊，掀起當時台灣少男團體的旋風，之後並走紅大陸。

蘇有朋畢業於台灣大學。出身高等學府，曾讓他掙扎於是否該專注在學業專業道路上，但最終仍選擇自己喜愛的演藝事業。

單飛後的蘇有朋接拍過多部電視連續劇及電影，近年側重在大陸的發展，2010年得到大陸第30屆大眾電影百花獎最佳男配角獎，並在2012年製作及主演創下大陸央視高收視的電視劇「非緣勿擾」。1060402

(中央社)