掛耳咖啡優劣 ，專家都這麼挑

歐客佬精選咖啡豆製成掛耳包，透過嚴謹選豆與烘製過程呈現精品豆的原味。（馮惠宜攝）

台灣咖啡市場近年來吹起掛耳熱潮，市場上單包價格從8元到500元不等，究竟要如何挑選？去年銷售36000包的歐客佬咖啡堪稱台灣掛耳咖啡銷售王，歐客佬執行長王信鈞指出，同樣是掛耳包，其實仍有優劣之分，好的掛耳包不但以精品豆為原料，其濾紙要通透無毒，最好充氮氣保鮮，剪開濾紙即有天然咖啡香，且其香氣會因水溫和時間不斷變化。

「掛耳咖啡」因攜帶方便，撕開濾紙，沖熱水就能即沖即飲，且較之即溶咖啡，口感香氣都更自然、層次豐富，因而成為目前市場新寵，歐客佬自8年前推出掛耳包後，如今月銷300萬包，包裝和內容物也一再進化。

一方面從產地直購各大咖啡產區、精品莊園及競標等級的咖啡豆，且為確保已磨成粉的掛耳包維持新鮮狀態，採現烘現包、高純氮保鮮，並引進全自動包裝機，用最專業的設備一條龍製作完成，一撕開包裝咖啡香撲鼻。

當市場還在使用商用調配咖啡豆（商業豆）時，歐客佬已在販售「用精品莊園咖啡豆製成的濾泡式掛耳咖啡包」，品項高達上百種，最高價的一款「巴拿馬90分系列、波西、紅寶石」10克就要500元，高貴的精品豆研製而成，一年也售出80多包，但透過掛耳包，讓許多咖啡客品嚐到這款咖啡豆特殊、層次豐富的花果香，進需購買咖啡豆自己回家沖煮。

最近歐客佬更推出「用味蕾旅行全世界」咖啡掛耳禮盒內有超過15個不同國家、產區、莊園、處理法及品種，45包掛耳包特價999元，堪稱CP值破表！

除精選咖啡豆，也依不同的豆子給予不同的烘焙方式，將其香氣做最好的呈現，在包裝上從量販包進化到單一包裝，如今又再升級成充氮保鮮，讓咖啡不會因為氧化變質；並採用較好的濾紙，濾透性佳；王信鈞說，他曾看過如豆腐渣的濾紙，不但有刺鼻的怪味，孔洞大到無法過濾咖啡渣，一沖水研磨咖啡也一併沖到杯中，甚至也有濾紙有螢光劑殘留。

(中時)