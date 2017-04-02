清明連假 台北兒童樂園4日免費入園

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清明4天連續假期，台北大眾捷運股份有限公司說，4日兒童節，民眾可免費到台北市兒童新樂園暢玩13項遊樂設施；2日、3日身障或低收入戶持證明文件可到遊客中心換取免費遊樂券。

此外，台灣科學教育館、立天文科學教育館及兒童樂園將在連假期間舉辦闖關活動，只要憑任一館闖關成功憑證，可享3館（擇1）票價優惠。

北捷說，希望優惠能帶動兒童樂園等地人潮，同時4月起，週日或收假日營運試辦延長到下午6時。

北捷表示，考量人潮眾多恐影響遊玩興致，當兒童樂園人數超過1萬5000人次時，將啟動人潮管制措施，封閉部分入口減少入園人數，假使人數超過1萬6000人次，將封閉全部入口管制遊客進入園區，呼籲民眾優先禮讓12歲以下兒童及弱勢族群優先搭乘。1060402

(中央社)