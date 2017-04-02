瑞里紫藤花季浪漫登場 民眾連假賞遊
嘉義縣瑞里紫藤花季即日至4月15日熱情綻放，清明節連假，民眾不妨前往梅山鄉賞花，可沿著166縣道的民宿、社區活動中心等處，欣賞紫色的浪漫。
嘉義縣文化觀光局今天表示，今年紫藤花季活動於3月20日至4月15日開跑，民眾可趁清明節連假前往賞花，另在花季結束前還有平日限定體驗團，分別於4月6、13日2天限量推出。
這2天活動參加者可享有特色茶席品茗、在地手作DIY與達人在地導覽，今年加碼限定愛情御守，民眾可帶回家，民眾報名網址https://goo.gl/A7ixCF。
紫藤花特色季節體驗，嘉義縣文化觀光局於3月29日推出「紫藤花下品茗饗宴」，在瑞里的綠色隧道展開，今年以「國樂ｘ武俠」，結合花與竹的自然景致，現場以百人茶席品茗體驗，由茶人秀、入席到奉茶，完整呈現在地茶人精神，現場還有扮裝cosplay來回穿梭。
嘉義縣文觀局指出，今年「瑞里紫藤花季」還有多元繽紛的系列活動；紫藤花季後，4月至6月是當地的螢火蟲季，另外預計6月底完工的太平雲梯，以及7月至9月找茶趣等系列活動，民眾可接連賞遊梅山。
嘉義縣文觀局說，相關資訊可上嘉義縣文化觀光局網站查詢，或者加入「嘉義梅山汗路文化觀光祭」臉書粉絲頁，各項資訊隨時更新。1060402
(中央社)
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