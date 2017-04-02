曾被六人行男星痛扁 杜魯道約再打一架
加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在愚人節當天，發推文向曾在小學揍過他的美國影集「六人行」男星馬修派瑞（Matthew Perry）下戰帖，說不介意再來打一場架。
美聯社報導，杜魯道和在「六人行」（Friends）中飾演錢德勒．賓（Chandler Bing）的馬修派瑞是小學同學，過去都就讀位在渥太華的羅克利夫公園公立學校（Rockcliffe Park Public School）。
馬修派瑞上個月上深夜談話節目「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live）時爆料，小學時他曾揍過杜魯道。
「哈芬登郵報加拿大」（The Huffington Post）報導，小學時，馬修派瑞塊頭可能比杜魯道大，但現在事過境遷。杜魯道練過拳擊，能和高於自己量級的對手較量。他2012年曾在慈善拳擊賽中擊敗保守黨參議員布拉佐（Patrick Brazeau）。
杜魯道4月1日發推文開玩笑說，他不介意再來打一場架。
他說：「我想了一想，你知道嗎？誰不想揍錢德勒一頓？再來打一架，馬修派瑞你意下如何？」
杜魯道發言人證實這只是愚人節的玩笑。（譯者：中央社陳昱婷）1060402
(中央社)
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