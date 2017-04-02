劉詩詩曝婚後變化 噴少女心喜歡「艷」
大陸女星劉詩詩穿起古裝美若天仙，空靈飄仙氣，擁「古裝女神」稱號的劉詩詩，相隔2年回歸古裝劇，拍攝古裝奇幻劇《醉玲瓏》，劉詩詩新戲被備受矚目，不過談到人妻生活，劉詩詩透露，婚後反而覺得自己更像少女，原本喜歡深色的她，現在不論是淺色、鮮艷的顏色都慢慢喜歡。
劉詩詩與吳奇隆婚後不時互相探班，夫妻倆宛如熱戀中情侶、互動甜翻，劉詩詩近日接受《新浪娛樂》專訪時，甜笑透露自己婚後越來越少女「以前會喜歡顏色深的，現在可能對於淺色或艷的顏色也開始慢慢喜歡」，劉詩詩談到婚後變化，不僅笑容滿面，字裡行間更藏不住滿滿幸福。
劉詩詩談到自己不拍戲時，最喜歡待在家裡、或是和朋友約出去吃飯，進一步表示自己喜歡吃火鍋，還曾吃了一個月的火鍋。受訪時劉詩詩面對提問幾乎是有問必答，提到另一半更是笑不停，日前吳奇隆也爆料劉詩詩在家經常笑不停，夫妻恩愛模樣羨煞眾人。
(中時電子報)
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