巧合？昔瓊瑤小生多風流 大多結過2次婚

瓊瑤小生大多情史豐富。圖左起分別為秦祥林、劉德凱、張佩華。(圖／本報系資料照)

近日瓊瑤劇小生馬景濤宣布和二婚妻吳佳尼離婚，終結10年婚姻，其實，外型挺拔的馬景濤感情路豐富，除了兩任妻子唐韻、吳佳尼外，也和田麗、于莉交往過，不過巧合的是，過去知名的瓊瑤劇男主角，大多結過兩次婚，情史似乎跟戲劇一樣精彩。

林瑞陽和張庭感情甜蜜。(圖／本報系資料照)

林瑞陽

「台灣第一小生」林瑞陽年輕時演出過多部瓊瑤電視劇，當年他對前妻曾哲貞一見鍾情，熱烈追求很快步入婚姻，後他和張庭因合作《金色夜叉》來電，同年他和曾哲貞離婚，張庭因此背上「小三」罵名，兩人退出台灣演藝圈，到大陸發展，他也轉型成房地產商人，直到去年前妻爆出為財務問題鬧自殺，林瑞陽才打破沉默，出示1995年離婚證明，表示和張庭交往前就離婚，等於幫張庭洗刷「小三」之名，兩人情牽20年，育有一女一子，夫妻間感情也相當甜蜜，是演藝圈模範夫妻檔。

張佩華和第二任老婆傅文燕育有一兒一女。(圖／本報系資料照)

張佩華

昔日「瓊瑤御用小生」張佩華因演齣電視劇《婉君》《雪珂》爆紅，後在大陸經營藏獒育種及買賣多年，曾與劉雪華、周丹薇交往過，他的第一任老婆是華航空姐，不過結婚1年就離婚，後來拍電視劇《空中小姐》，認識第二任老婆傅文燕，她也是華航空姐，兩人育有一兒一女，長年在大陸發展事業的他，曾連續7年無法回台陪家人過年，但他自豪去那沒過任何一個女朋友，他笑說：「我玩太多玩膩了，結婚後變了一個人，主要是老婆不管我，孩子、年齡與良心發現的關係。」

劉德凱現有交往16年的女友，兩人沒結婚、沒生小孩。(圖／本報系資料照)

劉德凱

劉德凱年輕時風流倜儻，現實生活中情史精彩，跟徐貴櫻、劉雪華交往過，有過2段婚姻，第一任妻子是配音皇后王景平，認識不到60天就結婚，後他和劉雪華因戲生情，交往6年論及婚嫁，劉雪華還有了身孕，未料劉德凱因拍戲去法國，在那邊認識法國女子安琪，就打越洋電話要取消婚禮分手，同年與安琪舉行盛大的婚禮，不過這段跨國婚姻十年之後也已離婚收場，現63 歲的他，身邊有個交往16年的女友，兩人沒結婚、沒生小孩，為何不再走入婚姻？他說：「沒必要，就是個老伴。」

秦祥林現任妻是化妝師曹昌莉。(圖／本報系資料照)

秦祥林

秦祥林是瓊瑤劇的第一美男，與秦漢、林青霞、和林鳳嬌合稱「二秦二林」，他的第一任妻子是當紅女星蕭芳芳，不過兩人婚姻僅維持3年就離婚，有一說是他為了林青霞，1976年他和林青霞、秦漢主演電影《我是一片雲》，當時盛傳二秦都在追求林青霞，她和秦漢的緋聞鬧得沸沸揚揚，但因為男方有家庭，當時還無法在一起，秦祥林離婚後就積極追求林青霞，還傳出兩人在美國訂婚，不過林青霞因無法忘懷秦漢，最終和他解除婚約，後他和化妝師曹昌莉結婚，一家人移居美國。

(專題報導)