哥倫比亞土石流254死 600多人受傷失蹤

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哥倫比亞軍隊今天更新土石流災最新死傷人數，土石流在哥國南部摧毀多棟民宅，造成至少254人喪生，600多人受傷或失蹤。

路透社報導，哥國軍方在聲明中說，有254人死亡，400多人受傷，200人失蹤。動員超過千名士兵和警察協助開挖17處受災區域。

哥倫比亞總統桑托斯（Juan Manuel Santos）在推特中報193死，人數較低。

英國廣播公司（BBC）報導，連夜數小時暴雨導致溪水暴漲，泥流淹沒普圖馬約省（Putumayo）多棟民宅。

災區省長亞羅卡（Sorrel Aroca）告訴哥倫比亞媒體，整個鄰近地區都已遭掩埋。

前往巡視災區的總統桑托斯表示，已部署軍隊做為國家緊急應變措施一環，並宣布該地區進入緊急狀態。

救援機構則說，惡劣氣候持不好轉，道路受損嚴重，拖累救災進度。

1名員警表示：「近8成道路有機動性問題，而從道路阻斷處到達土石流事發現場要花費3小時。」

當地首府莫科阿（Mocoa）鎮長卡斯楚（Jose Antonio Castro）告訴螺聲廣播電台（Radio Caracol），整個城鎮已「完全被孤立」，缺乏電力及飲水。

哥倫比亞「時報」（El Tiempo）報導，溪水面上升時警報響起，引導許多人離家避難，避免了更大規模的死傷。（譯者：中央社廖禹揚）1060402

(中央社)