美拒2千陸客簽證 如新團無法入境夏威夷

我要評比

數千名中國大陸遊客最近申請簽證遭拒，無法造訪夏威夷。

美聯社引述「檀香山星廣報」（Honolulu Star-Advertiser）報導，美國直銷公司如新集團（Nu Skin）6000名預定前來夏威夷開會的大陸員工，有2000多人因簽證問題無法成行。

一般而言，大型團體申請夏威夷簽證有1成到1成5機率會被拒絕，但如新集團此次遭拒的比率明顯較高。

夏威夷等美國城市希望多些大陸遊客造訪，持續和美國旅遊協會（U.S. Travel Association）合作致力於增進簽證申請。2011年中美旅遊高峰會（China U.S.Tourism Leadership Summit）在凱路亞柯納（Kailua-Kona）舉行以來，簽證處理時間縮短、直飛航班開通、簽證有效期延長等，在在刺激了旅客的成長。

部分旅遊官員憂心美國總統川普發布的旅行禁令會影響旅遊業，夏威夷旅遊局中國區總監何莉玲（Reene Ho-Phang）表示，該行政命令禁止中東和非洲等特定地區遊客，並非針對亞洲，但大陸遊客擔心禁令範圍擴大，仍覺得不安。

何莉玲表示，如新這起事件讓其他可能造訪的遊客心生警覺，擔心申請簽證會承受壓力。

「我們注意到團體需求略微減少，消息已在業界傳開，也在影響其他團體，有些團體的訂位延後了1年。」1060402

(中央社)