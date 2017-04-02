擒魔術 林書豪不滿自己表現
美NBA籃網今晚主場以121:111力擒奧蘭多魔術隊，終止過去與魔術交手5次皆輸局面。林書豪手感欠佳，上場逾28分鐘，只有8分進帳，自己賽後都說「爛透了」。
林書豪持續展現球隊供球中樞角色，全場有8次助攻紀錄。傷後復出，今晚上場逾28分鐘，攻下8分，其中3分線，6投中2，命中率偏低，另拿下4籃板、8助攻、2抄截、1記火鍋，表現不差。
賽後被問及表現時，林書豪豪不掩飾地說，「爛透了」，所幸明天還有賽事！言下之意會想辦法修正，恢復既有水準。
籃網今天有2名壽星，中鋒羅培茲（Brook Lopez）表現最優，與豪小子一樣，上場逾28分鐘，攻下全隊最高的30分，送給自己最佳生日禮物。另一名壽星、27歲的漢密爾頓（Justin Hamilton）也有亮麗表現，拿下13分。
前鋒布克（Trevor Booker）則是火力十足，遠投近切皆有不錯表現，攻下本季新高23分，也協助籃網在第4節逐漸將比數拉開，終場淨贏10分。
籃網明晚在主場將出戰亞特蘭大老鷹。1060402
(中央社)
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