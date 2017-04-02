長期使用3C太傷眼 無刀飛秒雷射盛行
不少人長期使用3C產品，造成藍光對水晶體的傷害，使得罹患白內障的年齡逐年下降。醫師表示，目前最新發展治療白內障方式為「無刀飛秒雷射」，具備降低手術風險與優點。
敏盛綜合醫院院長徐仁熙今天表示，擁有好的視力，對所有人都很重要，白內障發生的主因如同照相機的鏡頭受損，如果眼睛水晶體混濁，導致進入的光源減少而無法聚焦，就會使影像失焦而視力變得模糊，原本明亮的色彩變黯淡，或者夜間很難看清楚。
敏盛綜合醫院眼科主任賴威廷指出，無刀飛秒雷射是最新發展治療白內障的一種方式，利用雷射的精準及快速達到降低手術風險、增加手術精準度的方法，患者都會希望藉由白內障手術，將原來的近視、散光、老花等問題一次解決，因此在術前需花費非常多的時間，進行精細量測。
賴威廷說，一名年約74歲的婦人雙眼視力膜糊，加上之前就有白內障、近視、散光等問題，在家裡各個角落擺了5副眼鏡，造成生活上許多不便。經醫療團隊詳細檢查後診斷為複雜性白內障，手術後視力從0.2提升到0.8，明顯改善老花且能閱讀英文小字的困擾。
醫師指出，無刀飛秒雷射晶體手術系統已經相當成熟，兼具手術時間縮短，術後恢復快等特色，術後角膜發炎水腫大幅減少，多數患者術後第2天即可正常作息。1060402
(中央社)
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