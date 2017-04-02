百年嘉義公園 探訪陳澄波寫生地

我要評比

有百年歷史的嘉義公園，花木扶疏，曲徑通幽，台灣畫壇先驅陳澄波曾在此寫生，如今「小西湖」附近還豎有5幅陳澄波遺作複製品。

根據嘉義市文化局史料，嘉義公園是在1910年（日據明治43年）由日人開闢而成，園區內有花園、噴泉、亭閣、神社與兒童園遊地（遊樂場），是嘉義市最早、面積最大的公園。

嘉義公園古木參天，林相優美，也是畫家陳澄波喜歡寫生的地方，如今市府在嘉義公園內的「小西湖」附近，豎立5幅以嘉義公園為題材的陳澄波畫作，可供民眾對照嘉義公園古今樣貌。

陳澄波（西元1895～1947年）於二二八事件中遇害。他於西元1926年以畫作「嘉義街外」入選日本第7屆帝展，是台灣油畫界的先驅，他以大自然為師，常說「大自然就是我的畫室」。

市府在「小西湖」附近豎立5幅陳澄波畫作，是當年陳澄波寫生的地方，民眾可透過畫作比對今昔，感受嘉義公園80年前的樣貌。

其中，陳澄波於昭和12年（西元1937年）創作的「嘉義公園」，尺寸為120x162公分，是陳澄波遺留最大幅的油畫作品，原作目前由國立台灣美術館典藏。

嘉義公園具有豐富的人文、歷史景觀，民眾不僅可從畫家筆下觀察這座百年公園，也可品味這座百年公園的演變，值得遊賞。1060402

(中央社)