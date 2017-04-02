騎機車百里探母 男子難忍毒癮被逮

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在雲林縣麥寮鄉公所做粗工的邱姓男子騎老闆機車南下超過4小時到高雄市安養院探望老母親後，難忍毒癮，日前在公園準備吸食，當場被警方查獲，起出有安非他命殘渣玻璃球1枚。

44歲邱姓男子日前在高雄新興區忠孝公園向友人吳姓婦人要了牛皮紙袋裝的乾淨玻璃瓶3個，準備要當毒品吸食器。

當時警方目睹吳姓婦人交付牛皮紙袋給邱姓男子時，邱姓男子不斷左顧右盼且神色慌張，警方一度以為兩人進行毒品交易，上前盤查，當場在邱姓男子右側褲子口袋查獲殘留有安非他命殘渣玻璃球1枚，將邱姓男子帶回偵辦；吳姓婦人查無不法則予以飭回。

警方盤查發現邱姓男子騎乘的機車非自有，一度懷疑是邱姓男子偷來的，但邱姓男子喊冤並稱是向老闆借來的。

警方向江姓老闆查證，江姓老闆表示，機車提供員工購餐代步使用，邱姓男子3月25日中午借車外出買飯，卻沒料到竟直接把機車騎到高雄看望母親，念及是自己員工，不打算提侵占告訴。

邱姓男子供稱，為探望母親向老闆借車後，一路從雲林南下到高雄，但身無分文，無法回雲林，才在高雄逗留。

警方發現邱姓男子騎乘的機車車齡已19年，發動後不時會熄火，從雲林一路騎到高雄探望老母，共花超過4小時，騎乘150公里，孝心與毅力雖令警方感動，但因接觸毒品被送辦。

警方在偵辦過程中，見邱姓男子穿不合腳的鞋子，雙腳不滿被鞋子磨破的傷口，特別為邱姓男子準備拖鞋，還買了熱騰騰的便當讓邱姓男子充饑。

警方苦口婆心勸戒邱姓男子經歷這次教訓，別再碰毒品，回麥寮好好工作，千萬別再讓老母親擔心。1060402

(中央社)