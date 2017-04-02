大陸最低月薪調整趨審慎 上海破萬最高

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儘管中國大陸經濟成長放緩，但今年仍有部分地區調高最低薪資標準，其中，上海的最低薪資標準從人民幣2190元調漲為2300元（約新台幣1萬350元），為全大陸最高。

中新網報導，近兩年來，大陸最低薪資調整趨於審慎，2014年共有19個地區調整了最低薪資標準，2015年為20多個，2016年只有9個地區提高了最低工資標準。

近日，上海、深圳、陝西等地都宣布上調最低薪資標準，其中，上海和深圳的最低月薪標準超過2000元。上海的最低月薪為2300元，最低時薪從19元調整為20元。

深圳全日制就業勞動者最低月薪為2130元，非全日制就業勞動者小時最低工資標準每小時19.5元。

報導並指出，上海最低工資標準的「含金量」較高，因為勞動者的社會保險費和住房公積金、伙食及住房等補貼等必須由雇用單位另行支付。

報導說，隨著大陸經濟成長放緩、人工成本上漲快、企業壓力加大，各地調整最低月薪標準趨於審慎。廣東省今年2月份即提出方案，要企業將現行最低薪資標準由2年至少一調改為原則上3年至少一調。1060402

(中央社)