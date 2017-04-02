林晨樺歷經WBC考驗 學會享受比賽
4年前曾拿下中華職業棒球大聯盟勝投王，經2年低潮，去年重回一線投手之列的中職富邦悍將隊投手林晨樺說，世界棒球經典賽（WBC）經驗讓他學會「用最簡單的方式享受比賽」。
林晨樺是西元2011年底選秀會狀元，2013年以單季15勝獲勝投王，但之後2年防禦率暴增、出賽機會大減。
他說，那時求好心切，「想要更好，卻忽略了原有的優勢，做了不適合的調整」。
林晨樺去年1軍出賽40場，穩定貢獻，季後入選WBC中華隊，這是他2011年世界盃後，暌違6年再當國手，也是進職棒後第一次打中華隊。
林晨樺說，在中華隊集訓、比賽，陣中有很多經驗豐富學長指導，學會用最簡單方式看待，享受比賽。
WBC對以色列隊之戰，林晨樺發生「空傳一壘」守備烏龍，但相隔1天後，對南韓隊之戰登板1.2局無失分。
他說，首戰失誤很自責，「那球不該傳」，整晚睡不好，但事情已過去，還有比賽要打，不能受影響，也算學經驗，面對球季賽也為自己增添信心。1060402
(中央社)
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