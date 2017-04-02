英國脫歐 西班牙趁機染指直布羅陀

我要評比

直布羅陀首席部長皮卡多（Fabian Picardo）痛斥歐盟，准許英國脫歐談判中關於直布羅陀的協議，西班牙可以插手。（美聯社）

英國脫歐比想像中更複雜，蘇格蘭、愛爾蘭不想跟著英國一起離開歐盟，而位於伊比利半島的直布羅陀，則有西班牙想要趁機插手管轄。

直布羅陀是英國14個海外領土之一，位於伊比利亞半島末端，是通往地中海的入口。英國在1713年自西班牙取得直布羅陀，並在1830年正式宣布直布羅陀為其殖民地。

歐盟與英國即將展開脫歐談判，而歐盟談判立場綱領中有條款規定，任何關於直布羅陀的脫歐協議，必須有英國和西班牙政府雙方同意。

直布羅陀首席部長皮卡多（Fabian Picardo）痛斥歐盟這項提案，「毫無必要、不公平、令人無法 接受以及帶有歧視」。更指西班牙「為自身狹隘的政治利益，而使出操弄歐盟的無恥手段；脫歐已經夠複雜了，不需要西班牙再來添亂。」

BBC報導，英國外交大臣強生（Boris Johnson）已與皮卡多展開會談，向他保證英國的支持。

代表直布羅陀和西南英格蘭地區的英國工黨籍歐洲議會議員穆迪在BBC電台4台《今日》節目上說，「代表直布羅陀人民」是政府的職責。

人口約為3萬人的直布羅陀在2002年舉行全民公投，99%民眾否決西班牙可與英國分享當地主權。但2016年英國宣佈脫歐，96%的直佈羅陀人投票選擇留在歐洲。

(中時電子報)