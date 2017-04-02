英國脫歐 西班牙趁機染指直布羅陀
英國脫歐比想像中更複雜，蘇格蘭、愛爾蘭不想跟著英國一起離開歐盟，而位於伊比利半島的直布羅陀，則有西班牙想要趁機插手管轄。
直布羅陀是英國14個海外領土之一，位於伊比利亞半島末端，是通往地中海的入口。英國在1713年自西班牙取得直布羅陀，並在1830年正式宣布直布羅陀為其殖民地。
歐盟與英國即將展開脫歐談判，而歐盟談判立場綱領中有條款規定，任何關於直布羅陀的脫歐協議，必須有英國和西班牙政府雙方同意。
直布羅陀首席部長皮卡多（Fabian Picardo）痛斥歐盟這項提案，「毫無必要、不公平、令人無法 接受以及帶有歧視」。更指西班牙「為自身狹隘的政治利益，而使出操弄歐盟的無恥手段；脫歐已經夠複雜了，不需要西班牙再來添亂。」
BBC報導，英國外交大臣強生（Boris Johnson）已與皮卡多展開會談，向他保證英國的支持。
代表直布羅陀和西南英格蘭地區的英國工黨籍歐洲議會議員穆迪在BBC電台4台《今日》節目上說，「代表直布羅陀人民」是政府的職責。
人口約為3萬人的直布羅陀在2002年舉行全民公投，99%民眾否決西班牙可與英國分享當地主權。但2016年英國宣佈脫歐，96%的直佈羅陀人投票選擇留在歐洲。
(中時電子報)
文章來源：BBC NEWS
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。