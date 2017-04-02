王金平轟小英目的為何？藍營這樣看
對民進黨一向不出惡言的前立法院長、國民黨立委王金平，昨在演講時罕見批評蔡政府，指其全面執政後，國家不僅沒有團結，還更分崩離析。對此，藍營人士各有解讀，有人認為王金平想藉此點醒夢中人；有人則說王想切割綠營。
王金平昨(1)日出席台南市國學書院傳統文化基金會所舉辦的國學文化與企業經營研討會，指蔡政府執政至今，國內情況不但沒轉好，反還趨向分崩離析，並說目前政府始終未認真面對台獨、一中、統一等問題，一再以維持現狀緩解紛爭、安撫這一代人，唯有兩岸同秉中華文化，發揮王道精神，才能突破僵局。
王金平這番發言，目的為何？《聯合報》報導，黨內人士分析，若民進黨過完執政磨合期後漸入佳境，王便不必得罪民進黨，昨日發言就是打算「切割綠營」，另有人說，選在川習會前談兩岸，不只為了提醒政府，也是讓各界了解他的想法。國民黨立院黨團總召廖國棟說，王過往少有直接點名案例，會罕見跳出批評，定是無法認同蔡政府上任近一年的諸多政策，盼藉由演說點醒夢中人。
(中時電子報)
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