陸籍漁船遭貨輪撞沉 漁民9生還1失蹤

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中國大陸籍漁船（閩連漁61883號）1日晚上10時許彭佳嶼西北44浬、距離富貴角外57浬處遭巴拿馬籍貨輪（永富榮耀）撞沉，船上10名漁民落海，附近大陸漁船協助救起8人、貨輪救起1人，仍有一名漁民失蹤待尋，巡防總局獲報後持續搜救中。

巡防總局表示，接獲通報後，基隆海巡隊4時許到達現場搜救並將救起9人接駁，也調派北部地區機動海巡隊連江艦、淡水隊增援，目前持續搜救失蹤人員當中。

(中時)