布袋高跟鞋教堂 光雕展迷人

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雲嘉南濱海國家風景區管理處即日起在嘉義縣布袋高跟鞋教堂進行巴洛克光雕展，透過建築、燈光視覺效果，串聯浪漫造景，清明節連假，民眾不妨前往觀賞燦爛迷人的光雕秀。

雲嘉南濱海國家風景區管理處今天表示，打造布袋高跟鞋教堂，成功吸引人潮，管理處陸續在園區擴建咖啡杯、鑽戒、馬車、耳機、萬花筒等各式各樣大型裝置藝術，讓園區越來越漂亮、浪漫。

雲管處指出，布袋高跟鞋教堂自即日起至5月7日每天晚上6時到9時，進行巴洛克光雕展活動，期間安排嘉義築風陶笛樂團、閎音藝術文教樂團於清明節4天連假在現場接力演出，延長遊客夜間停留時間。

雲管處說，高跟鞋教堂巴洛克光雕展，讓遊客可以感受到全新浪漫海景公園，遊客白天可欣賞各式各樣大型裝置藝術，黃昏觀賞迷人濱海夕陽，晚上當巴洛克光雕亮起時，則變身為「仙履奇緣」童話故事中主角。

雲管處表示，高跟鞋教堂巴洛克光雕展，集建築、雕刻、美術、繪畫、燈光為一體的視覺藝術理念，融入「灰姑娘、仙履奇緣」童話故事，讓男女遊客進入戲劇情境，化身灰姑娘與王子角色，串聯浪漫光雕造景。

民眾趁連假前往布袋遊玩，可感受全新的高跟鞋教堂、體驗更深度的布袋觀光之美。相關資訊可上雲嘉南管理處網站查詢，其他更多活動訊息上雲嘉南好好玩臉書粉絲專頁查看。1060402

(中央社)