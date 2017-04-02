資訊達人唐國寶 讓溪崑國中成雲世代典範

新北市溪崑國中資訊組長唐國寶（前排左一）。（教育部提供）

新北市溪崑國中資訊組長唐國寶，除了擔任電腦課老師之外，更將學校建置成一座堅固的資訊堡壘，成為老師們創新教學的堅強後盾。學校的經費不多，但他與一群志同道合老師們的努力下，溪崑國中變身為雲世代教學典範，吸引了國內及對岸的教育先進紛紛前來交流。他被教育部選為教育家典範人物。

7年前，唐國寶被學校賦予資訊教育的任務。「一定要有好的環境才能實現資訊教學啊！不然老師上課上到一半，網路斷線不是很窘？」因此，唐國寶先花了2年時間把學校的網路系統穩定下來，導入雲端工具建置Google Apps，整合行政、師生的聯繫平台。

另配合新北市教育局NGN專案，他將全校資訊設備更新擴充，讓班班有網路、單槍和電腦，再建置全校網路電話環境，將手機結合學校分機，方便同仁及師生聯繫，「這不一定要花很多錢，但卻要費很多心力去整合」。

2012年，唐國寶協助溪崑國中申請成立「雲世代教學工作坊」，獲得教育局補助iPad平板電腦，讓老師方便使用資訊科技融入教學，隔年更榮獲教育部「資訊科技融入創新教學」優勝團隊，而且是新北市第一所獲獎的國中。

「雲世代教學工作坊」的老師們是唐國寶重要的創新教育實驗伙伴，他們分散在各科，有著共同的目標，希望藉由科技的應用激發孩子的學習動機。每個月他們定期開會，研究創新教學的方法與科技應用，如電子書製作、教學資源的擷取與使用、影片的製作與編輯、Google Apps雲端工具的實作等。

不僅如此，為提升學生英語學習動機及拓展國際視野，唐國寶與一群校內外的英語老師合作，透過國際教育體系聯繫平臺，成功與日本北豊島中學視訊交流，學生經過交流活動，對於英語學習更加用心。

2015年春天，唐國寶擔任教育部全國校長科技領導研習講師，在諸多校長面前，毫不藏私地積極提供溪崑國中的經驗作為他校參考，希望大家一起為資訊教育的推動而努力，因為唐老師認為「溪崑做得到，別的學校一定也做得到！」。

(中時)