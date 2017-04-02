妹好事將近 威廉王子凱特王妃豪宅見未來妹公婆

威廉王子、凱特王妃、喬治小王子、夏洛特小公主、卡羅爾、麥可、詹姆斯和馬修斯去年12月25日參加聖誕禮拜。(美聯社)

英國皇室成員威廉王子(Prince William)和凱特王妃(Kate Middleton)最近受邀到妹妹皮帕(Pippa Middleton)未婚夫的家中，和妹妹未來的公婆碰面。皮帕再7周就要嫁給前賽車手、現風險基金投資人詹姆斯‧馬修斯(James Matthews)。

根據英國《每日郵報》(Daily Mail)報導，威廉和凱特在上週四晚抵達馬修斯位於倫敦西部、價值高達1,700萬英鎊的豪宅中。兩人都身著輕裝，威廉身穿牛仔褲和襯衫、凱特穿著一套花洋裝。皮帕本人、其弟詹姆斯(James Middleton)和馬修斯的弟弟─實境秀明星史賓塞(Spencer)也有出席，威廉和凱特來到這裡是為了和皮帕未婚夫的父母David Matthews和Jane Parker共進晚餐。

皮帕的父母雖沒出席，但據說他們對馬修斯相當滿意，馬修斯和皮帕一樣喜愛運動，並且以謹慎聞名。兩人其實已經相識超過10年，但直到2015年兩人才正式開始交往。馬修斯本人和威廉凱特都相當熟捻，去年夏天也用私人噴射機送未來岳母卡羅爾(Carole Middleton)到加勒比海地區度假。

下個月卡羅爾和其夫麥可(Michael Middleton)將在皮帕的婚禮中擔任主持人，預估將有150人參加這場婚禮。舉行的地點是在卡羅爾和麥可兩人在倫敦以西、距離首都約50哩遠的Bucklebury的私宅，皮帕和馬修斯將在這個價值達600萬英鎊、面積達7.2平方公里的豪宅舉辦結婚派對，兩人將在附近的教堂舉行結婚儀式。

雖然皮帕的婚禮將力求低調和私密，只是馬修斯的弟弟史賓塞有可能會破壞她的計畫。史賓塞2013年不小心在實境秀中透露，他曾嘗試過古柯鹼和迷幻藥等，因此被迫退出節目，馬修斯據說要求他保證不會在婚禮當天惹出任何麻煩。

(中時電子報)