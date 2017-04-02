周杰倫最想刪除影片曝光！10秒連慘跌2次

周杰倫舞台經驗豐富，不過難免遇到突發狀況，近日網路上則流傳一段「周杰倫最想刪除的視頻」。（圖／本報系資料照片）

歌壇天王「周杰倫」（周董）音樂才華洋溢，創作出許多膾炙人口的經典歌曲，穩坐流行音樂界天王寶座，周董每回開演唱會，門票總是秒殺，可見周杰倫音樂魅力，不過近日網路上則流傳一段「周杰倫最想刪除的視頻」，周董在演唱會上連摔2次，不過他趕緊鎮定站起，臨危不亂繼續演唱。

周杰倫舞台經驗豐富，不過難免會遇到突發狀況，近日網路上則流傳一段「周杰倫最想刪除的視頻」，影片中周杰倫為了更靠近觀眾，站在窄小舞台踏板上，不料他重心不穩跌倒，周杰倫趕緊站起，若無其事繼續演唱，但周董再站不穩，從前方欄杆跌倒，翻滾回主舞台。

短短10秒內周杰倫連摔2次，儘管在舞台出糗，逗得觀眾哈哈大笑，不過周杰倫鎮定起身、繼續演唱，也見識到周董驚人的臨場反應，以及精湛實力更是大獲好評。而「周杰倫最想刪除的視頻」還登上微博熱搜榜，引發網友熱議。

(中時電子報)